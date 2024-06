Polski okręt podwodny na złom. Nie ma już szans, aby przetrwał

ORP Kondor to jeden z pięciu okrętów typu Kobben , przekazanych Polsce nieodpłatnie przez Norwegię na początku XXI wieku. Jednostki te miały zapewnić Polsce czas na zakup docelowych, nowoczesnych okrętów podwodnych, które miały trafić do Marynarki Wojennej w ramach programu Orka .

Okręty podwodne typu Kobben (typ 207) zostały zbudowane w Niemczech dla Norwegii w latach 60. XX wieku. Okręty te mają 45 metrów długości i wypierają w zanurzeniu 524 tony. Szeroki na 4,6 metra kadłub jednostek pozwala na bezpieczne zanurzenie na głębokość do 180 metrów. Zasięg jednostek to ok. 3,8 tys. mil.