Czołg Altay wchodzi do służby. Pancerna potęga na południowej flance NATO

Turecka armia, eksploatująca co najmniej 2,3 tys . (niektóre źródła podają nawet 3 tys.) czołgów , użytkuje obecnie prawdziwą mozaikę sprzętu pancernego. Znaczną jego część stanowią stopniowo wycofywane, stare amerykańskie czołgi I i II generacji – M48 oraz M60 Patton, uzbrojone w 105-mm armaty.

Altay to turecki czołg podstawowy, opracowany we współpracy z południowokoreańskim koncernem Hyundai Rotem. To producent m.in. kupionego przez Polskę czołgu K2. Dzięki transferowi południowokoreańskiej technologii turecki czołg zawiera wiele rozwiązań identycznych lub podobnych jak w konstrukcji z Korei Południowej.