Polska broń w Afryce. Nie wiadomo, skąd ją wzięli

Skąd właściwie polska broń wzięła się w Afryce? Portal Defence24 wyjaśnia, że to wynik zawartych w maju 2022 r. i wrześniu 2023 r. umów. Wtedy właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła kontrakty na dostawę karabinków Grot do Afryki. Pierwszy kontrakt dotyczył wersji zasilanej nabojem 7,62 mm x 39 z celownikiem DCM-1 Szafir. Szczegóły drugiego kontraktów pozostają jednak niejawne, w tym liczba i wartość dostarczonej broni.

Internauci spekulują na temat pochodzenia broni. Niektórzy sugerują, że Polska Grupa Zbrojeniowa mogła sprzedać broń bezpośrednio do M23, co tłumaczyłoby utajnienie klienta. Inni twierdzą, że broń mogła trafić do Afryki przez inne kraje, takie jak Ukraina.

Karabinek Grot wyróżnia się swoją modułową konstrukcją. Pozwala ona na całkowite przystosowanie broni do indywidualnych wymagań użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to układ kolbowy, czy bezkolbowy.

Grot został zaprojektowany tak, by być funkcjonalny zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych, co czyni go wszechstronnym wyborem dla strzelców z różnych środowisk. Użycie amunicji NATO o kalibrze 5,56 x 45 mm zapewnia osiągnięcie celu na odległość około 500 m, a jego tempo ognia sięga 900 strzałów na minutę, co pokazuje jego skuteczność w różnych sytuacjach operacyjnych.