"Ważna misja". Do Polski przyleciały myśliwce NATO

Wraz z myśliwcami do Polski trafi również 100 norweskich żołnierzy , którzy będą stacjonować w Rzeszowie. Mają oni wspierać funkcjonujące obecnie w tym regionie wojska i nadzorować bezpieczeństwo transportów. To ważne zadanie, bowiem właśnie w Rzeszowie funkcjonuje hub, do którego trafia sprzęt wysyłany w dalszej kolejności Ukrainie.

Znaczenie misji Norwegów w Polsce podkreślił pułkownik Ole Marius Tørrisplass, dowódca 132. Skrzydła Lotniczego. - To bardzo ważne zadanie dla Sił Zbrojnych Norwegii. Zdolność i gotowość do wsparcia sojuszu NATO w wymagającym czasie pokazują naszą siłę - czytamy w komunikacie. Tørrisplass dodaje, że norweskie jednostki są dobrze przygotowane do wsparcia NATO.

F-35 to myśliwiec piątej generacji, który został stworzony przez firmę Lockheed Martin. Jest to samolot przeznaczony dla jednego pilota, a jego wymiary to niemalże 16 m długości, 4,38 m wysokości oraz 10,7 m rozpiętości skrzydeł. Myśliwiec ten wykorzystuje technologię stealth, co czyni go trudnym do wykrycia przez radary. F-35 jest zdolny do przenoszenia nowoczesnego uzbrojenia. W przypadku polskich maszyn można się spodziewać, że będą one wyposażone w pociski powietrze-powietrze takie jak AIM-120C-5 oraz AIM-9X Sidewinder, pociski powietrze-ziemia AGM-154C JSOW, a także bomby kierowane, takie jak Paveway i JDAM.