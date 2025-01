Pierwsza amerykańska jednostka dostała nowe wyrzutnie rakiet

W wariancie M270A2 zmiany dotknęły przede wszystkim podwozia wyrzutni. W pojeździe zastosowano nowy silnik wysokoprężny o mocy 600 KM co oznacza wzrost mocy o 100 KM. To z kolei przełoży się na lepszą mobilność taktyczną: wyższą prędkość i zdolność do pokonywania trudniejszego terenu oraz zdolność do szybszej zmiany pozycji po zakończeniu strzelania w celu uniknięcia ognia kontrbateryjnego. Z nowym silnikiem jest sprzężona nowa automatyczna skrzynia biegów zdolna do przenoszenia większych obciążeń.

Nowe wyrzutnie rakiet

Drugą zmianą wprowadzoną w nośniku jest nowa kabina ze wzmocnionym opancerzeniem zapewniająca lepszą ochronę załogi. Ponadto w wozach zaimplementowano nowy system kontroli ognia umożliwiający strzelanie nowymi rodzajami amunicji, które weszły do uzbrojenia od czasu pojawiania się M270A1. Chodzi o pociski GMLRS Extended-Range i pociski dalekiego zasięgu Precision Strike Missiles (PrSM). Poza tym wyrzutnia jest kompatybilna ze wszystkimi wcześniejszymi rodzajami amunicji.

Wyrzutnie M270A2 mogą same uzupełnić zapas amunicji korzystając z systemu samozaładowczego dla kontenerów startowych © US Army

Wyrzutnie mogą wykorzystywać szeroki wachlarz amunicji o różnym zasięgu. Początkowo podstawowym rodzajem amunicji były niekierowane rakiety M26 o zasięgu około 32 km. Na początku XXI w. wprowadzono kierowane GPS-em pociski GMLRS M30 i M31 o zasięgu do 90 km. W 2023 roku ruszyła produkcja pocisków ER GMLRS o zasięgu wydłużonym do 150 km. Szczebel wyżej są rakiety operacyjno-taktyczne ATACMS o zasięgu około 300 km. Najnowszym rodzajem amunicji są pociski PrSM o zasięgu do 500 km, ale kolejne warianty mają latać aż na 1000 km.

– Główną zauważalną różnicą, którą dostrzegamy w M270A2 jest to, że są nieco szybsze i bardziej mobilne. Mają także ulepszone kabiny chroniące załogi, których M270A1 nie miały. Poza tym mają kilka ulepszeń pozwalających nam strzelać szybciej i wykonywać nasze zadania bardziej efektywnie – powiedział kapitan Kendal Peter, dowódca baterii w 1. Batalionie 77. Brygady.

Do standardu M270A2 zostanie zmodernizowanych łącznie 385 wyrzutni MLRS będących w uzbrojeniu US Army © US Army

41. Brygada Artylerii Polowej otrzymała nowe wyrzutnie w październiku zeszłego roku. W listopadzie wzięły one udział w swoich pierwszych ćwiczeniach artyleryjskich pod kryptonimem "Dynamic Front 25" zorganizowanych w Finlandii. Przezbrojenie tej jednostki jest elementem wzmacniania amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Brygada podlega V Korpusowi US Army, który został reaktywowany w 2020 r. dla wzmocnienia sojuszników na wschodniej flance NATO. Sztab korpusu znajduje się w Fort Knox, ale wysunięte stanowisko dowodzenia funkcjonuje w Poznaniu. Jednostki korpusu stacjonują w Niemczech i Polsce.

Wystrzelenie pocisku operacyjno-taktycznego ATACMS © Lockheed Martin

– Ponieważ jesteśmy jedyną brygadą artylerii polowej stacjonującą w Europie, gdy wybuchnie konflikt wkroczymy do akcji jako pierwsi. Jestem pewien, że nasze baterie artylerii będą w stanie wypełnić każde zadanie, które zostanie nam postawione – dodał kpt. Peter.

Wyrzutnia MLRS może wystrzelić 12 pocisków GMLRS lub 2 ATACMS w czasie krótszym niż minuta © Lockheed Martin