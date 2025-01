Kolejna taka okazja dopiero za kilkadziesiąt lat. Alinda zbliży się do Ziemi

Asteroida (887) Alinda, odkryta przez niemieckiego astronoma Maxa Wolfa 3 stycznia 1918 r., należy do jednych z największych obiektów zbliżających się do naszej planety. Jej średnica wynosi aż 4,2 kilometra. Według informacji podanych przez Virtual Telescope Project, Alinda znajduje się w pierwszej piątce największych asteroid, które w ciągu najbliższych 200 lat przelecą w odległości bliższej niż 15 milionów kilometrów od Ziemi. Co ważne, asteroidy o średnicy większej niż 1 kilometr stanowią niewielki procent populacji tzw. asteroid bliskich Ziemi (NEA).