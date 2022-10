Czesi wybrali następcę Gripenów. Jest nią amerykańska konstrukcja

Na razie brak jakichkolwiek informacji o możliwych terminach dostaw, ale można zakładać końcówkę 2027 roku jako datę graniczą. Zgodnie z umową z 2014 roku do właśnie 2027 roku ma obowiązywać umowa leasingowa z Saabem na JAS 39C/D Gripen.

Mimo iż F-35 wciąż miewa problemy rozwojowe, to jest to konstrukcja wybrana już przez wielu członków NATO i nie tylko przesiadających się ze starszych konstrukcji. Ostatnimi sukcesami F-35 są wygrana w Finlandii , Szwajcarii oraz zastąpienie nimi samolotów Panavia Tornado przez Niemcy .

F-35A Lightning II to maszyna wielozadaniowa wykonana w technologi stealth, ale początkowo priorytetowo była projektowana do zadań uderzeniowych na cele naziemne, więc znajdą się na świecie lepsze samoloty zaprojektowane do wywalczenia przewagi powietrznej pokroju F-22 Raptora, Eurofightera, czy Rafale.