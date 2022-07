F-35 z kolejnymi problemami. US Air Force uziemiło większość maszyn

Samoloty Lockheed Martin F-35 Lightning II należące do armii USA wciąż borykają się z licznymi problemami. Wiele z nich pojawiło się jeszcze w zeszłym roku , o czym pisaliśmy kilkakrotnie. Teraz amerykańskie Siły Powietrzne zostały zmuszone do uziemienia większości maszyn, o czym poinformował Air Force Times .

W kwietniu amerykańskie wojsko odkryło problem z fotelami używanymi we flocie myśliwców F-35 Joint Strike Fighter, ale czekało trzy miesiące, aby uziemić samoloty wchodzące w skład sił powietrznych, marynarki wojennej i korpusu piechoty morskiej, aby w pełni zbadać ten problem.

Początkowo podejrzewano, że są to jedynie pojedyncze incydenty. Jednak skala problemu doprowadziła nawet do zastojów na linii produkcyjnej. Okazało się, że fotele nie były odpowiednio wyposażone, co mogłoby uniemożliwić katapultowanie się pilotów w razie sytuacji zagrożenia. Steve Roberts, rzecznik producenta foteli Martin-Baker poinformował w piątek, że źródło kłopotów zostało szybko odnalezione i naprawione, ale nie potwierdził ile wadliwych foteli może znajdować się w odrzutowcach.