Su-34 służą najeźdźcom do zrzucania bomb na ukraińskie pozycje, w tym ważących kilkaset kilogramów KAB-ów (bomb szybujących), które już jakiś czas temu analitycy z profilu DeepState na Telegramie określili mianem "cudownej broni" . Petro Chernyk to kolejny ekspert, który ratunku przed KAB-ami upatruje w myśliwcach F-16. Jednocześnie wskazuje na ich uzbrojenie, które może okazać się niezbędne.

AIM-120 AMRAAM to kierowane pociski rakietowe typu powietrze-powietrze. Ich zasięg jest zależy od wersji, najczęściej to ok. 100 km, ale nowsze wersje pozwalają razić cele oddalone o nawet 160 km. F-16 może przenosić jednocześnie sześć tego typu pocisków. Z drugiej strony, Su-34 wykorzystywane przez Rosjan wystrzeliwują wspominane bomby lotnicze z odległości od 40 km do maksymalnie 70 km.