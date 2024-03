"Cudowna broń" Rosjan. Jest przed nią jeden ratunek

Ukraińskie wojsko "praktycznie nie ma środków zaradczych", aby stawić opór Rosjanom atakującym pozycje obrońców przy użyciu bomb szybujących KAB – zauważa DeepState. Forbes wyjaśnia, że trudną sytuację na froncie obrazują walki o Awdijiwkę, kiedy to obrona Ukraińców była nie do utrzymania po zbombardowaniu niewielkiego obszaru ponad 100 bombami dziennie zrzucanymi przez kilka dni.

Przypomnijmy, że bomby z rodziny KAB-500 to rosyjskie konstrukcje o korygowanym locie i masie ok. 500 kg w zależności od wersji. Powstały na bazie bomby FAB-500 i generalnie rzecz ujmując mają ogólne przeznaczenie. Jednym z wariantów KAB-ów jest KAB-500L, czyli naprowadzana laserem broń zawierająca 450 kg materiału wybuchowego.

Jej celność określa się na maksymalnie 7 m i może być wykorzystana do prowadzenia ataku w trudnym terenie. Zrzucana z m.in. Su-24 lub MiG-27 bomba jest naprowadzana laserowo, co oznacza, że po namierzeniu celu, wystarczy ją zrzucić (z pułapu od 500 do 5000 m i prędkości od 550 do 1100 km/h). Elektronika wykona resztę pracy (tzw. zrzuć i zapomnij).