Śmigłowce AH‑64E Guardian dla Polski opóźnione. MON przesuwa podpisanie umowy

Problem w tym, że Polska, która uzyskała już zgodę na zakup do 96 śmigłowców (pamiętajmy, że krążąca od dwóch lat liczba dotyczy maksymalnej liczby maszyn) za kwotę do 12 mld dol., do końca czerwca miała dostarczyć Amerykanom LOA (Letter of Offer and Acceptance). To dokument zawierający zatwierdzone przez obie strony postanowienia umowy.