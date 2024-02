Klątwa Comanche’a. Program FARA anulowany, nowych śmigłowców nie będzie

Pierwsza konstrukcja wyróżniała się nietypowymi rozwiązaniami – śmigłowiec Sikorsky Raider X miał dwa przeciwbieżne, współosiowe wirniki główne, a z tyłu śmigło pchające, pozwalające na rozwijanie wysokich prędkości – szacowano, że będzie to nawet 460 km/h (większość współczesnych śmigłowców rozwija prędkość do ok. 300 km/h).