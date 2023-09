Chiny zbroją się, ale brakuje im pilotów

"Kochać partię, ojczyznę, lud i socjalizm" – to część wymagań stawianych przyszłym chińskim pilotom lotnictwa morskiego. Aby zapewnić kadry dla swoich lotniskowców , Chiny zdecydowały się na radykalną zmianę.

Choć do niedawna kandydaci na pilotów lotnictwa morskiego mogli mieć maksymalnie 20 lat, w 2022 roku limit wieku podniesiono do 24, a obecnie – do 26 lat.