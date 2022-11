Firma Shenyang Aircraft Company to producent najważniejszych modeli chińskich myśliwców i samolotów bojowych, w tym tzw. "latających rekinów", czyli myśliwców J-15. Inspiracją do ich powstania był rosyjski samolot myśliwski Suchoj Su-33. Można powiedzieć, że chińskie myśliwce stanowią ich nieco zmodyfikowaną kopię. Główne różnice widać w silnikach, uzbrojeniu oraz radarze. Są to lokalnie produkowane rozwiązania.