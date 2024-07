Chińskie okręty na Bałtyku. To gest wsparcia dla Putina

Chiny to jedno z trzech państw, obok Algierii i Indii, które zdecydowało się na wysłanie do Rosji morskiej delegacji. Wysłana przez Pekin eskadra składa się z dwóch jednostek – okrętu wsparcia logistycznego Honghu typu 903A i nowego niszczyciela Jiaozuo .

Niszczyciel Jiaozuo to przedstawiciel 25-okrętowej serii niszczycieli typu 052D/DL , a zarazem 24. jednostka tego typu zbudowana w Chinach.

Niszczyciele typu 52D/DL to – ze względu na swoją liczbę – jeden z filarów Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej . Budowane od 2012 roku są zarazem przykładem rosnących możliwości chińskiego przemysłu stoczniowego, który jest w stanie zbudować jednostki w pełni wielozadaniowe.

Fundamentem ich możliwości jest radar typu 346 z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) , którego płaskie anteny zostały umieszczone na ścianach głównej nadbudówki okrętu. Zdaniem Chińczyków nowoczesny radar w połączeniu z systemem zarządzania walką daje okrętom możliwości podobne do amerykańskich jednostek z systemem AEGIS .

Na niszczycielach typu 052D i 052DL zastosowano kontenerowe wyrzutnie VLS z 64 komorami startowymi. Okręt może z nich wystrzeliwać pociski różnych typów i o różnym przeznaczeniu. Należą do nich m.in. pociski HHQ-9 – rozwijany w Chinach, morski wariant rosyjskiego systemu S-300 o zasięgu co najmniej 120 km, zdolne do niszczenia celów na wysokości nawet 50 km nad Ziemią.