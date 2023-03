Chiny zwodowały potężne niszczyciele Typ 052D. Trwają prace nad kolejnymi

W Chinach trwają intensywne prace nad niszczycielami rakietowymi Typ 052D (w kodzie NATO: Luyang III). Są to jednostki budowane przez stocznię Changxingdao-Jiangnan Shipyard (JNCX) i Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) dla Marynarki Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Niewykluczone, że okręty trafią też na wyposażenie innych armii świata. Na początku lutego br. serwis The South Morning China donosił, że Pekin planuje w ograniczonej liczbie eksportować niszczyciele rakietowe Typ 052D, ponieważ krajowa marynarka wojenna przechodzi do produkcji bardziej zaawansowanych okrętów wojennych.