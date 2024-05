Broń z USA w Chinach. Nie wiadomo, jak się tam znalazła

Tej tezy nie potwierdziła natomiast żadna z trzech stron – ani władze rosyjskie, ukraińskie, ani chińskie. Co więcej – Federacja Rosyjska podawała wcześniej, że zniszczyła co najmniej dwa Patrioty, ale nie chwaliła się zdobyciem tej broni. Nie pojawiały się też żadne dowody mogące potwierdzić obecność amerykańskiego Patriota w rosyjskiej armii.

Różnice względem prawdziwego Patriota zdaniem McBetha dotyczą też tylnych świateł, które są zupełnie inne niż te, które pojawiały się we wszystkich wersjach systemu rakietowego z USA. Widać też znaczące braki w kontekście okablowania maszyny . Transportowana w Chinach konstrukcja nie ma przewodów tam, gdzie powinny się one znaleźć. Brakuje też miejsc do ich podłączenia. Nieścisłości w chińskim Patriocie w postaci graficznej publikuje też profil Parabellum na platformie X.

Po co więc Pekin stosuje tego typu makiety? Bulgarian Military wyjaśnia, że jest to taktyka stosowana przede wszystkim do prowadzenia ćwiczeń. Dokładnie odwzorowana broń potencjalnego przeciwnika może być testowana choćby w kontekście wykrywania jej przez sojusznicze systemy (m.in. rozpoznawanie sylwetki sprzętu), zatem nawet nieprawdziwy Patriot ma swoje zastosowanie – posłuży bowiem armii do szkoleń.