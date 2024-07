BTR‑4 Bucefał plus dron. Ta para urządziła Rosjanom piekło

W sieci pojawiło się nagranie z okolicy miejscowości Kreminna, na którym widać ukraiński transporter opancerzony BTR-4 Bucefał, który prowadzi korygowany przez drona ostrzał pozycji Rosjan amunicją odłamkową lub odłamkowo-zapalającą ze smugaczem.

Widoczne na poniższym nagraniu czerwone smugi, wyglądające niczym strzały z blasterów z Gwiezdnych Wojen, są tak naprawdę smugami pozostawianymi przez palący się element pocisku zwany smugaczem. Ma on za zadanie dawanie strzelcowi informacji zwrotnej w co dokładnie wystrzelone pociski trafiają, co umożliwia szybkie korygowanie ostrzału.

Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ przeciwnik też wie skąd jest prowadzony ostrzał. Zazwyczaj smugacze są dodawane do np. co piątego naboju, ale w przypadku Ukraińców wygląda na to, że smugacz jest standardem w każdym naboju.

BTR-4 Bucefał - ukraińskie odejście od poradzieckiej spuścizny

BTR-4 Bucefał to nowoczesny ośmiokołowy transporter opancerzony zaprojektowany w Ukrainie, który w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z rodziną transporterów BTR-80, pomimo zbliżonej nazwy. Pierwsze modele trafiły do ukraińskich sił zbrojnych w 2009 roku, jednak dostawy zaczęły znacząco "rosnąć" po 2014 roku.

Masa Bucefała mieści się w przedziale od 17 do 25 ton, a w przypadku najczęściej widocznych na froncie egzemplarzy, mowa jest o górnym przedziale wspomnianego zakresu. BTR-4 Bucefał posiada pancerz ze stali pancernej, który od wewnątrz został wzmocniony warstwą antyodłamkową chroniącą przed odpryskami. Dodatkowo często widoczny pancerz prętowy daje ochronę przed najpopularniejszymi granatnikami RPG-7 oraz innymi podobnymi środkami nieposiadającymi prekursora.

Podłoga tego transportera jest również zabezpieczona przed wybuchami min przeciwpancernych, zapewniając bezpieczeństwo załodze w takich sytuacjach o czym pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik.

Ukraińskie siły zbrojne najczęściej korzystają z wersji transportera BTR-4 Bucefał wyposażonej w moduł bojowy Parus. Obejmuje on automatyczną armatę kal. 30 mm, która charakteryzuje się szybkostrzelnością 300 strzałów na minutę oraz dwustronnym zasilaniem. co więcej zapas 300 nabojów znajduje się w bezzałogowej wieży, oddzielonej od załogi, co zwiększa szanse jej przeżycia w przypadku trafienia. W skład modułu wchodzi również podwójna wyrzutnia czterech pocisków Barier, które mają zasięg do 5 km i są zdolne przebić nawet 800 mm stali pancernej.

Dzięki takiemu wyposażeniu, BTR-4 Bucefał jest w stanie skutecznie zwalczać różnorodne cele, od piechoty i bojowych wozów piechoty, przez czołgi, co już kilkukrotnie zostało udowodnione w praktyce, aż po śmigłowce znajdujące na dystansie do 2 km. Poza Ukrainą, z pojazdów tych korzystają także siły zbrojne Indonezji, Iraku i Nigerii.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski