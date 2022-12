BTR-4 Bucefał. Oto, co zostało z "ukraińskiego Rosomaka" po spotkaniu z miną

BTR-4 Bucefał to produkowany seryjnie od 2014 roku, ukraiński kołowy transporter opancerzony. Choć przypomina wyglądem rosyjskie transportery z serii BTR-80 (i starsze), jest całkowicie nową konstrukcją, opracowaną siłami ukraińskiego przemysłu.

Udostępniony przez Ukraińców, nowy film, pokazuje mocno zdezelowany egzemplarz BTR-4 po najechaniu na minę. Niestety, brakuje szczegółów na temat rodzaju miny i okoliczności, w jakich doszło do wybuchu. Specyfikacja BTR-4 (w wariancie BTR-4MW) wskazuje, że jest on w stanie przetrwać wybuch do 8 kg TNT.