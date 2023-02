Rozpoznawcze pojazdy Fennek w Ukrainie. Mogą pochodzić z Holandii

Pojazdy rozpoznawcze Fennek to wyspecjalizowane konstrukcje do przeprowadzania rozpoznania i nakierowywania na wykryte cele np. ognia artyleryjskiego. Korzenie Fenneka sięgają lat 90. XX wieku i jest on dziełem niemieckiego koncernu Krauss-Maffei Wegmann i już nieistniejącą holenderską firmą SP Aerospace & Vehicle Systems (jej udział przejęła Dutch Defence Vehicle Systems).