Wydali miliony na śmigłowce NH90. Teraz Szwecja wszystkie wycofuje. To już kolejny kraj

W 2001 roku Szwecja zdecydowała o zakupie 18 śmigłowców NH90. Wszystkie maszyny – 13 w wersji wielozadaniowej i pięć w wariancie morskim – miały zostać dostarczone do 2008 roku. Ostatecznie zamówienie zrealizowano dopiero w roku 2019, ale opóźnienie nie było jedynym problemem.

Tym samym Szwecja dołączyła do państw, które wybór śmigłowca NH90 uznały za błędny i zdecydowały o rezygnacji z tych maszyn. W przypadku Norwegii skończyło się to nawet nie tylko wycofaniem sprzętu, oddaniem go producentowi i żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.