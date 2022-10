Próby opcjonalnie załogowego ASCOD-a z Hiszpanii. Program Fuerza 2035 idzie naprzód

Dowództwo hiszpańskich wojsk lądowych nie od dziś przykłada coraz większą uwagę do koncepcji wykorzystania bezzałogowych – i opcjonalnie załogowych – pojazdów lądowych. Madryt zainicjował kilka programów, które mają zwiększyć stopień "robotyzacji" pododdziałów i odciążyć piechotę podczas wykonywania zadań na polu walki, od typowo logistycznych (transport żołnierzy i uzbrojenia w strefę działań wojennych czy ewakuację rannych) po wsparcie bojowe. Konwersja do niedawna wyłącznie załogowych pojazdów odbywa się w ramach ambitnego programu Fuerza 2035.

Jeden z takich projektów dotyczący przekształcenia bwp Pizarro – bazującego na kadłubie pojazdu ASCOD – zakłada stworzenie pojazdu opcjonalnie załogowego, a więc takiego, który zachowa zdolność do obsadzenia go przez załogę, ale otrzyma możliwość zdalnego sterowania. Dzięki instalacji modułu odpowiadającego za tryb autonomiczny w szczególnie niebezpiecznych misjach będzie można wykonywać najniebezpieczniejsze zadania, a jednocześnie utrzymywać żołnierzy w drugiej linii. Tam nie będą mieć bezpośredniej styczności z wrogiem. Zmniejszy to zagrożenie dla hiszpańskich żołnierzy, w szczególności podczas walki w terenie zurbanizowanym, co skutkować będzie mniejszą liczbą ofiar.