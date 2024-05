Ukraina prosi o tony sprzętu. Wiadomo, czego chce od Grecji

System do obrony powietrza nie jest jednak remedium na problemy Ukraińców w świetle trwającego ożywienia sektora militarnego w Federacji Rosyjskiej , a co za tym idzie – możliwości przeprowadzania kolejnych ataków w głąb Ukrainy.

Właśnie dlatego Kijów wciąż apeluje o pomoc swoich sojuszników – w ostatnim czasie z prośbą o przekazanie amunicji do Patriotów i S-300 Kijów zwrócił się do Aten. Jak natomiast przekazuje portal eKathimerini, na liście żądań Ukrainy wobec Grecji jest całe mnóstwo innych broni.

Na liście sprzętu, o który Kijów prosi Ateny, znajduje się przede wszystkim amunicja. Nie brak też części do wciąż wyczekiwanych myśliwców F-16 . Te miałyby w przyszłości posłużyć do prowadzenia napraw samolotów. Ukraina chciałby otrzymać w sumie:

Oprócz samej amunicji czołgowej i artyleryjskiej, na temat której Ukraińcy wielokrotnie wypowiadali się w kontekście jej braku, na uwagę zasługuje wskazany konkretny model wyrzutni rakietowej z arsenału Grecji. RM-70 Wampir to wieloprowadnicowa wyrzutnia produkowana od lat 70. ubiegłego wieku. Konstrukcja jest zbliżona do popularnych systemów BM-21 Grad, jednak cięższa od nich i powszechnie uznawana za lepszą.

RM-70 jest napędzany jednostką, która generuje niemal 250 KM i rozpędza wóz do prędkości niemal 90 km/h. Za jej zdolności defensywne odpowiada wyrzutnia kal. 122 mm z zapasem 40 sztuk amunicji o zasięgu do 20 km. Dodatkowo na wyposażeniu Wampira znajduje się karabin maszynowy vz. 59.

Z kolei pociski przeciwokrętowe Harpoon, o które Ukraińcy również proszą Greków, to produkowana przez USA amunicja manewrująca krótkiego zasięgu możliwa do wystrzelenia z platform nawodnych, podwodnych, ale też z powietrza. Jest przeznaczona do eliminowania celów nawodnych, zatem najprawdopodobniej Kijów planuje wykorzystać tę broń przeciwko kurczącej się Flocie Czarnomorskiej .

W zależności od wariantu Harpoon może dosięgać obiektów znajdujących się do 130 km od miejsca wystrzelenia (nawet 280 km w wersji ze zwiększonym zasięgiem). Napęd każdej wersji jest turbowentylatorowy i pozwala rozpędzić konstrukcję do ok. 850 km/h. Za skuteczność ataku odpowiada zaś głowica bojowa, której waga wynosi ok. 220 kg.