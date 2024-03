Rosjanie szykują prowokację z polskim czołgiem? Ekspert ostrzega

Jak zauważył ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowalenko, do Polski wpływają zapytania o części zamienne do czołgów PT-91 Twardy. Pochodzą jednak z krajów, które nie są ich użytkownikami. Niewykluczone, że stoją za tym Rosjanie, co w dłuższej perspektywie może oznaczać kolejne kłopoty Ukraińców.