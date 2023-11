Dostawy amunicji do Ukrainy spowolniły. Zełenski podał powód

"Nasze dostawy zmniejszyły się" - powiedział dziennikarzom Zełenski, odnosząc się w szczególności do amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm.

"To nie tak, że USA powiedziały: nie dajemy żadnej (amunicji) Ukrainie. Nie! Po prostu wszyscy walczą o (zapasy) sami" - kontynuował. "Takie jest życie. Nie mówię, że to dobrze, ale takie jest życie i musimy bronić tego, co nasze" - podkreślił prezydent.