Automatyczne wieżyczki nie tylko domeną Ukraińców. Rosjanie też próbują

Rosyjska wieżyczka w futurystycznej polimerowej obudowie widać dość wyraźnie się trzęsie, co jest oznaką nie najlepszej stabilizacji i zbyt niskiej masy. Konkretów niestety dotyczących poza nagraniem brak.

Widać jednak, że wieżyczka jest wyposażona w tłumik dźwięku, co jest dobrą decyzją szczególnie w przypadku działań zimowych. Jego zastosowanie pozwala ograniczyć błysk wystrzału i zmienić charakterystykę jego odgłosu, przez co trudniej ją zlokalizować. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na takie punkty ogniowe jest często wzywany ostrzał artyleryjski lub moździerzowy.