Australia płonie, ale problem jest też w Afryce. Widać to na zdjęciach z satelity

Pożary w Australii są ogromnym problemem, w którego rozwiązanie zaangażował się cały świat. Jednak zdjęcia satelitarne NASA pokazują, że żywioł szaleje również w Afryce. Czemu temat nie wzbudza takiego zainteresowania mediów?

Zdjęcia FIRMS NASA nie pokazują przyczyn, ani rodzaju pożaru, co oznacza, że "większa" liczba pożarów wcale nie musi oznaczać gorszej sytuacji, ani większego obszaru spalonego terenu.

Pożary w Afryce

Zdjęcie przedstawia sytuację z ostatnich 7 dni (od 31 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 roku). Czerwone punkty informują o występowaniu pożarów. Jak widać nie tylko Australia jest miejscem, które mierzy się z ogromną liczbą pożarów. Pod tym względem cierpi również środkowa część Afryki.

Potwierdzają to dane satelitarne z systemu FIRMS z 2019 roku. Ich analiza pozwala zauważyć, że w minionym roku największa liczba pożarów występowała w Demokratycznej Republice Konga. Na drugim miejscu była Rosja, a na trzecim Angola. Australia znajdowała się dopiero na 5. miejscu.

Pomimo tak porażających statystyk dotyczących pożarów, Afryka nie jest miejscem, które najchętniej przyciąga uwagę ludzi. Dobitnie pokazała to sytuacja z dramatycznymi pożarami Amazonii w 2019 roku. Podczas gdy cały świat był skupiony na Ameryce Południowej, w tym samym czasie znacznie mniej mówiło się o gigantycznych pożarach w Kongo i Afryce .

Pożary są globalnym wyzwaniem

Pożary to poważne zagrożenie dla fauny i flory. Ogień w bezlitosny sposób niszczy wszystko, co znajduje się na jego drodze. Jak się jednak okazuje, jest znacznie większym problemem niż mogłoby się wydawać, a występowanie pożarów nie ogranicza się wyłącznie do Australii i Brazylii, czyli miejsc, na których skupiły się oczy całego świata.