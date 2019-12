WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 4 australia i oceaniaglobalne ociepleniesuszazmiany klimatyczne Klaudia Stawska 5 godzin temu Australia jak z Mad Maxa. Złodzieje ukradli ponad 300 tys. litrów wody Australię trawi jedna z największych susz w historii kontynentu, a krajobraz zaczyna przypominać ten, który znamy z serii "Mad Max". To prowadzi do desperackich czynów - złodzieje zdecydowali się ukraść ponad 300 tys. litrów wody. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ogromne pożary w Australii prowadzą do desperackich czynów (iStock.com, Fot: xp33gt) Według australijskiej gazety policja w Nowej Południowej Walii, najbardziej zaludnionym stanie Australii, informuje, że rolnik w małym miasteczku Evans Plain zauważył kradzież dwóch ogromnych zbiorników wody (ok. 300 000 litrów). Według władz mogło to nastąpić między 9 a 15 grudnia, ale mężczyzna zgłosił kradzież dopiero w zeszłą niedzielę (22 grudnia). Coraz częściej obserwujemy złodziei atakujących obiekty do magazynowania wody, ponieważ zmiany klimatu dewastują Australię. Tym razem kraj zmaga się z jedną z największych susz w swojej historii. Zaledwie kilka tygodni temu złodzieje w małym miasteczku Murwillumbah ukradli około 25 000 litrów wody, co wystarczy, aby wypełnić około sześciu - siedmiu wozów strażackich, jak podały lokalne władze. Zobacz też: Potężne pożary w Australii Australia jak z "Mad Maxa" W tym tygodniu w Australii padły rekordowe temperatury przekraczające 41 stopni Celsjusza. Jednak nie tylko temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Australia jest trawiona przez wielkie pożary, a specjaliści obawiają się, że to największe szalejące żywioły, jakie kiedykolwiek dotknęły kontynent. "Mega-pożar" w Gospers Mountain, niedaleko Sydney, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy spalił ok. 7,4 miliona akrów i puścił miasto dymem. W tym sezonie już zginęło co najmniej 10 osób w australijskich pożarach lub podczas prób ucieczki przed ogniem. Postępujący żywioł i rosnący problem suszy prowadzi do scen, jak z dystopicznych wizji przyszłości, gdzie ludzie walczą o wodę i przeżycie. Tymczasem premier Australii, Scott Morrison, zniknął, podczas gdy kraj doświadcza kryzysu klimatycznego. Biuro Morrisona zaprzeczyło pogłoskom, że spędza wakacje na Hawajach, ale zdjęcia w mediach społecznościowych dowodzą inaczej. Zgodnie z prawem australijskim inny polityk zostaje powołany na stanowisko premiera, gdy tamten jest niedostępny. Niestety problem suszy zdaje się nie być traktowany przez niego zbyt poważnie: - Tak, dym jest problemem, ale dym, jak zawsze, da się zdmuchnąć - powiedział działający jako premier Michael McCormack w lokalnej stacji telewizyjnej. Tymczasem Morrison przeprosił mieszkańców za to, że przebywa na urlopie, kiedy kraj zmaga się z klęską klimatyczną. Obiecał mieszkańcom, że powróci do kraju tak szybko, jak to jest możliwe. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne