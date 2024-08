Storm Shadow nie zaatakują Rosji. Mocarstwo blokuje ruchy Ukraińcom

Są to pociski manewrujące przystosowane do odpalania z samolotów. Po wystrzeleniu osiągają prędkość ok. 0,9 Ma (ponad 1000 km/h). Każdy z nich waży ok. 1,3 t, z czego 450 kg przypada na głowicę bojową BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge). Ta ostatnia może działać w kilku trybach: klasycznej eksplozji przy uderzeniu, eksplozji w powietrzu bądź eksplozji z opóźnieniem.