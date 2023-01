Admirał Goroszkow uzbrojony w Cyrkony. Brytyjczycy śledzą każdy jego ruch

Fregata typu 23 dołączyła do statku norweskiej straży przybrzeżnej Bergen, gdy rosyjskie statki przepływały na południe przez Morze Norweskie. Portland ze swoim specjalistycznym helikopterem Merlin na pokładzie – oba wyposażone w najnowocześniejsze sonary, czujniki i torpedy do operacji specjalistycznych – śledzi i raportuje ruchy rosyjskich okrętów na Morzu Północnym - przekazała Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii.

HMS Portland to fregata typu 23, powszechnie nazywana również fregatą klasy Duke. Jest to nawiązanie do tradycji nazywania okrętów na część brytyjskich książąt. Jednostka ma wyporność 4900 ton, długość 133 m i może poruszać się z maksymalną prędkością 28 węzłów, czyli ponad 50 km/h. Jej zasięg szacuje się na około 14 tys. km. HMS Portland pomieści na swoim pokładzie około 200 osób. Część z nich oddelegowana jest do obsługi i monitorowania wykorzystanych we fregacie systemów, pozwalających m.in. na sprawne wykrywanie wrogich jednostek.