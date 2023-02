Rosja przypomina o Cyrkonach. Będą testowane podczas manewrów z RPA i Chinami

W ćwiczeniach "Mosi", które zostaną przeprowadzone u wybrzeży RPA, będzie uczestniczyć m.in. fregata rakietowa Admirał Gorszkow (417). Jest to jednostka projektu 22350 RFS, która weszła do służby w 2018 r. Ma wyporność 5400 ton, 123 m długości i może poruszać się z maksymalną prędkością 29,5 węzła. To z jej pokładu mogą zostać wystrzelone wspomniane hipersoniczne pociski manewrujące 3M22 Cyrkon.