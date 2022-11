Zniszczyli dumę Putina. Kolejny czołg T-90 poszedł z dymem

Jak pisaliśmy na naszych łamach, rosyjskie czołgi – ze względu na swoją budowę – mogą w łatwy sposób eksplodować. Dotyczy to również najnowszych wariantów, takich jak T-90 , uchodzących za najlepsze czołgi w arsenale Putina.

T-90 to rosyjskie czołgi podstawowe produkowane przez przedsiębiorstwo Urałwagonzawod. Swego czasu były to pojazdy szeroko promowane przez Kreml. Dość wspomnieć, że podczas targów podczas Russian Expo Arms 2011 Władimir Putin osobiście oglądał wnętrze prototypowej wówczas wersji T-90MS. Od lat 90. XX wieku powstało ok. 1600 egzemplarzy tych maszyn.