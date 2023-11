Zniszczy cały rój dronów. Mikrofalowe działo w rękach żołnierzy

Przeciwdronowy system Leonidas został zamówiony przez Departament Obrony USA w 2021 roku i właśnie zakończył ostatnie testy akceptacyjne, co sprawia, że jest gotów do wykorzystania w wojsku. Wejdzie on w skład systemu IFPC, który służy do ochrony obiektów stacjonarnych i półstacjonarnych przed dronami, rakietami, a także ostrzałem artylerią rakietową i rakietami manewrującymi. Poza działem mikrofalowym Leonidas, system zawierał będzie też laser i trudne do zestrzelenia rakiety przechwytujące.