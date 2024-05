"Złowieszczy znak dla Rosji". Wyciągają najstarszy sprzęt

Rosjanie regularnie pokazują w swoim arsenale coraz to "nowsze" konstrukcje. Nie zawsze jednak są to pojazdy, które dopiero co opuściły fabrykę. Często to po prostu modernizacje starszych wozów – jak tzw. czołg-żółw, który choć wcześniej stanowił trudny cel dla Ukraińców, w końcu okazał się możliwym do zniszczenia obiektem.