Śmieją się z Rosjan. Ekspert z USA studzi emocje

– Wiem, że ludzie się z tego śmieją, ale nie uważam, że to szalona adaptacja – komentuje Lee. Ekspert z Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną zauważa, że konstrukcja Rosjan w istocie nie jest tak szalona, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To znak, że armia agresora przystosowuje swój sprzęt do warunków panujących na wojnie. – Rosjanie dostosowują się do specyficznych warunków pola bitwy, gdzie Ukraina ma wiele dronów, ale za mało przeciwpancernych pocisków kierowanych, min przeciwpancernych i artylerii – dodaje Rob Lee.