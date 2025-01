Ziemia ludzi, kosmos robotów. Kto odkryje granice wszechświata dla naszego gatunku?

W razie powodzenia misji Rosjanie mogliby triumfować – niższym kosztem, prościej i bez narażania życia ludzi osiągnęliby to, do czego NASA potrzebowała aż trzech astronautów , ryzykujących życiem na każdym etapie misji Apollo.

Myśląc o eksploracji kosmosu do dzisiaj mamy przed oczami ikoniczne sceny lądowania na Księżycu, wielometrowe skoki astronautów na powierzchni Srebrnego Globu i pamiętne słowa o małym kroku dla człowieka, ale wielkim dla ludzkości .

Z perspektywy czasu, w kwestii załogowych misji kosmicznych to jednak Sowieci mieli rację. Program Apollo wiązał się z ogromnym postępem technicznym, ale z punktu widzenia nauki astronauci na powierzchni Księżyca nie zrobili wiele więcej, niż mogłyby zrobić różne maszyny. Ich sukces był przede wszystkim sukcesem politycznym, wizerunkowym triumfem Stanów Zjednoczonych i NASA.

Jestem zwolenniczką robotycznej eksploracji kosmosu. Przede wszystkim roboty możemy wysłać tam, gdzie, przynajmniej przy naszej współczesnej technice, nie uda się wysłać człowieka. Na przykładzie Marsa widzimy, że kolejne lądowniki, łaziki i orbitery dają nam dość dobry wgląd w procesy zachodzące na naszej sąsiedniej planecie. Rzecz jasna łaziki poruszają się znacznie wolniej i wykonają mniej eksperymentów, niż w tym czasie wykonałby człowiek, ale nie przysparzają tylu obaw o bezpieczeństwo, co misje załogowe.

Podobny pogląd wyraża, cytowana przez BBC, dr Kelly Weinersmith, biolog z Rice University w Teksasie i współautorka popularyzatorskiej książki "A City on Mars", poświęconej kolonizacji Czerwonej Planety .

Nic zatem dziwnego, że większość wiedzy o naszym kosmicznym sąsiedztwie dostarczyły do tej pory misje bezzałogowe. Wysłane z Ziemi sondy odwiedziły już wszystkie planety Układu Słonecznego – nawet odległy Uran, Neptun czy zdegradowany do ranki planety karłowatej Pluton zostały zbadane dzięki pobliskim przelotom sondy Voyager 2 (Uran i Neptun) i New Horizons (Pluton).