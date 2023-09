Cel: Księżyc. Tym razem nie skończy się na wbiciu flagi w regolit

Wielcy chcą budować na nim załogowe bazy, nieco mniejsi – wysyłać sondy, a pozostali dołączyć do zespołu któregoś z liderów. Dobrym przykładem jest tu Polska , która chce dostarczyć część aparatury badawczej dla misji Artemis IV , a w 2030 wysłać w kierunku Srebrnego Globu własny orbiter.

Zaledwie kilka dni temu świat nauki rozgrzała do czerwoności wiadomość ogłoszona przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO), która w ramach misji Chandrayaan-3 wysłała na Księżyc lądownik Vikram.

Lądowanie na Srebrnym Globie zakończyło się sukcesem 23 sierpnia (w przeciwieństwie do wcześniejszego o dwa dni lądowania rosyjskiej sondy Łuna-25), a z Vikrama wyjechał na powierzchnie Księżyca łazik Pragyaan. I to właśnie on dokonał spektakularnego odkrycia.