Ile osób potrzeba do założenia kolonii na Marsie?

22 osoby to minimalna liczba potrzebna do założenia ludzkiej kolonii na Marsie – wynika z nowych badań. Analizy te zostały oparte o symulacje komputerowe. Naukowcy określili także, jakie typy osobowości najlepiej nadają się do długotrwałego pobytu na Czerwonej Planecie.

W kontekście załogowej misji na Marsa, czy też już potem kolonii, do której założenia misja ta by się przyczyniła, analizowane były już różne czynniki. Jeszcze przed kilkoma dekadami rozważano chociażby, która z płci poradziłaby sobie w takiej sytuacji lepiej? (podobne badania powtórzono w tym roku i więcej na ten temat można przeczytać w tekście: Nowe badania sugerują, że załogowa misja na Marsa powinna składać się wyłącznie z kobiet). Tym razem naukowcy postanowili przeanalizować kwestię, ile minimalnie osób powinna liczyć taka pierwsza na Marsie ludzka kolonia, aby była w ogóle w stanie na bieżąco sprawnie funkcjonować?

Problemem tym zajęli się badacze na George Mason University. Określenie tej liczby jest kwestią istotną. Jest to bowiem jedna z tych rzeczy, które bezwzględnie trzeba dokładnie przeanalizować zanim w ogóle taka kolonia powstanie. Zresztą równie istotne jest określenie typów osobowości, które w największym stopniu nadawałyby się, by wziąć udział w takiej misji. Przy okazji opracowywane są również metody przezwyciężenia innych potencjalnych trudności, na które tacy koloniści mogliby natrafić.

W powyższym kontekście stwierdzono, że – co zapewne nie będzie dla nikogo zaskoczeniem – preferowane powinny być tutaj osoby przede wszystkim przyjazne, dążące do zgody. Gwarantowałyby one nie tylko przetrwanie misji, ale także jej rozwój. Z drugiej strony przy poszukiwaniu potencjalnych uczestników pomijane raczej powinny być osoby neurotyczne. Okazało się bowiem, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na samą kolonię.