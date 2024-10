Największy księżyc Plutona. Naukowcy odkryli coś na jego powierzchni

Pluton ma pięć księżyców. To Styks, Nix, Kerberos, Hydra i Charon. Charon jest największym z nich. Został odkryty w 1978 roku przez amerykańskiego astronoma Jamesa Christy’ego. Obiega Plutona co 6 dni i 9 godzin. Jego średnica to 1212 kilometrów, co sprawia, że jest tylko o około połowę mniejszy do Plutona, co z kolei czyni go największym znanym satelitą w stosunku do swojego macierzystego ciała w naszym Układzie Słonecznym.