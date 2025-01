Do dziś leży na Marsie. Chcą sprowadzić ją na Ziemię

Odzyskanie marsjańskich próbek planowano do 2033 r., jednak opóźnienia i rosnące koszty skłoniły agencję kosmiczną do rozważenia powrotnych scenariuszy. W 2026 r. agencja ma podjąć decyzję o wyborze jednej z dwóch strategii lądowania, które umożliwią dalsze badania tych cennych próbek.

Od wieków ludzie z zaciekawieniem spoglądali na Czerwoną Planetę, pomimo kosmicznej ekspansji nie wiemy jednak jeszcze nic o życiu na Marsie. Jeśli pozaziemskie życie kiedykolwiek tam istniało, to łazik Perseverance mógł już znaleźć jego oznaki w dnie jeziora krateru Jezero. Dopóki NASA nie sprowadzi próbek z powrotem, nie dowiemy się co skrywają kosmiczne próbki. Program początkowo kosztować miał 7 mld dolarów, jednak cena misji wzrosła do 11 mld, co spowalnia projekt. Wzrost ceny miał opóźnić ją do 2040 r., jednak agencja ogłosiła przegląd programu.