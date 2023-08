Zespół Bojowy C Jednostki Wojskowej Formoza. Nowy oddział polskich Wojsk Specjalnych

Formoza (Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego) to utworzony jeszcze w latach 70. oddział płetwonurków bojowych, nazywanych potocznie " morskimi komandosami ".

Swoją nazwę – początkowo nieoficjalną – jednostka specjalna zawdzięcza nietypowej siedzibie. Jest nią zbudowana w Gdyni jeszcze przez Niemców torpedownia (miejsce montażu i testów torped), oddalona od stałego lądu o około 500 metrów i połączona z nim poprzez długie molo. Nazwa "Formoza" przylgnęła do torpedowni w latach 50. i nawiązuje do historycznego określenia Tajwanu.

Formoza wyróżnia się nie tylko swoją specjalizacją, przypominającą nieco amerykańską formację Navy Seals , ale także uzbrojeniem. Jako jedyna z polskich jednostek specjalnych nie użytkowała (poza testami) karabinków Beryl i w przeciwieństwie do innych jednostek, jak JWK, Grom, Nil czy Agat, nie użytkuje karabinków HK416 .

SIG Sauer MCX to modułowy karabinek, fabrycznie przystosowany do łatwej wymiany części. Na etapie projektu broń powstała z myślą o zasilaniu amunicją kalibru .300 Blackout, w tym także poddźwiękową, a dopiero później dostosowano ją do amunicji 5,56 mm x 45 NATO.