Karabinki MK556, broń polskich antyterrorystów, muszą zostać zniszczone

Karabinki MK556 to nowa broń polskich oddziałów kontrterrorystycznych. Ponad pół tysiąca egzemplarzy tej broni zostało kupionych w listopadzie 2019 roku przez Komendę Główną Policji, aby trafić do rąk funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych. Broń ta miała zastąpić używane dotychczas przez kontrterrorystów karabinki HK416.

Jednym z zakwestionowanych rozwiązań jest cecha broni, określana przez H&K nazwą OTB (Over The Beach). To system drenaży, dzięki któremu po zanurzeniu karabinka i wyciągnięciu go na powierzchnię, woda jest szybko odprowadzana z wnętrza broni, co umożliwia natychmiastowe otwarcie ognia.