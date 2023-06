Zdesperowany okupant. Rosjanie kradną od brytyjskich farmerów

Pomimo całego komizmu sytuacji, którą możemy poczuć wyobrażając sobie rosyjskich mafiozów odpalających z kabla traktor we flegmatycznej angielskiej wiosce, sytuacja jest poważna, gdyż w ten sposób rosyjscy okupanci pozyskują brakujące komponenty elektroniczne, z których potem powstanie broń, mogąca w Ukrainie zabijać broniących swojego kraju żołnierzy i cywilów. Urządzenie GPS wykorzystywane w nowoczesnych maszynach rolniczych mogą z powodzeniem zostać wykorzystane do naprowadzania dronów lub pocisków kierowanych. Jakiś czas temu głośno było o wykorzystywaniu przez Rosjan w wojskowym sprzęcie chipów z lodówek i zmywarek , a nawet z rowerów elektrycznych .

Władze podają, że zwykle w Wielkiej Brytanii ofiarą przestępców pada miesięcznie do 70 egzemplarzy drogich maszyn rolniczych. Tymczasem w samym marcu 2023 policja przyjęła zgłoszenia, według których zaginęło aż 180 sztuk sprzętu. Najczęściej giną właśnie urządzenia GPS do mapowania pól oraz koparki.

Koparki mogą posłużyć Rosjanom do budowy umocnień podczas fortyfikowania swoich pozycji przed ukraińskim kontrnatarciem. Urządzenia GPS poza pociskami są też często wykorzystywane przez dowódców w celu kontrolowania działań swoich podwładnych i sprawowania lepszej kontroli nad polem walki.

Według brytyjskich władz złodzieje stare monitorują obszary wiejskie przy pomocy latających dronów, ponieważ często rolnicy zostawiają na noc swoje maszyny na polach. Taka niezabezpieczona własność jest łakomym kąskiem dla zorganizowanej grupy przestępczej, która później różnymi sposobami transportuje sprzęt do Rosji.

Taki przynajmniej jest pogląd brytyjskiej policji, która łączy większą liczbę kradzieży z zachodnimi sankcjami, które spowodowały brak dostaw nowoczesnego sprzętu rolniczego do Rosji. Prowadzi to też do wniosku, że Rosjanie nie chcą tego robić, albo może już skanibalizowali ze sprzętu elektronicznego maszyny rolnicze dostępne na terenie ich własnego kraju.