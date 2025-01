Zbroją się na potęgę. Znów pochwalili się dostawą

Całość kontraktu obejmującego 89 pojazdów osiągnęła wartość 196,4 mln dolarów, z czego 51,2 mln dolarów stanowi darowiznę od USA. Pozostałe 145,2 mln Chorwacja ma opłacić do 2027 r.

Pojazd, który trafił do Chorwacji waży 27 ton i jest w stanie osiągnąć prędkość do 56 km/h. W skład jego załogi wchodzi dowódca, strzelec oraz kierowca, a na pokładzie może przewozić dodatkowo sześciu w pełni umundurowanych żołnierzy. Głównym uzbrojeniem jest tu działo automatyczne kal. 25 mm zdolne do oddania 200 strzałów na minutę. Pojazd wyposażono także w system rakietowy na pociski przeciwpancerne TOW o zasięgu niemal 4 km i karabin maszynowy kal. 7,62 mm.