Oddali Ukrainie wszystkie śmigłowce. Już wiadomo, co teraz zrobią

Informacje o planach Chorwatów dotyczących zakupu śmigłowców Black Hawk jako pierwsza podała telewizja N1. Umowę z producentem - Sikorsky Aircraft Corporation, należącym do amerykańskiego giganta branży zbrojeniowej Lockheed Martin - podpisano w ramach programu Foreign Military Sales. Usprawnia on zawieranie umów przez rząd USA z rządami innych państw.

Jak ujawniła chorwacka telewizja, umowa obejmuje nie tylko śmigłowce, ale również części zamienne i związane z nimi wsparcie techniczne. Łącznie Chorwacja chce mieć aż 12 śmigłowców Black Hawk. Pozwolą wypełnić lukę po oddanych Ukrainie wszystkich śmigłowcach Mi-8. Było to ocenione jako duży gest, który skomentował nawet sekretarz obrony USA Lloyd Austin .

Black Hawk to amerykański śmigłowiec transportowy i wsparcia piechoty. Mierzy ok. 20 m długości i waży ponad 11 t. W zależności od wariantu może zabrać na pokład nawet 20 pasażerów lub 1,5 t ładunku. Napęd zapewniają tutaj dwa silniki General Electric T700-700, dzięki którym Black Hawk jest w stanie osiągnąć prędkość nawet 300 km/h. Maksymalny pułap, na jakim może operować ten śmigłowiec to z kolei 5790 m.