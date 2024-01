Zawstydzają mocarstwa. Oddają większość amunicji Ukrainie

Minister obrony Bułgarii Todor Tagarev przebywał z wizytą w Waszyngtonie, dzie w jednym z wywiadów stwierdził, że do Ukrainy trafia "większość broni produkowanej przez przemysł wojskowy Bułgarii". Dodał, że wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, ale pod warunkiem stałego wsparcia wojskowego, politycznego i finansowego płynącego do Kijowa ze strony sojuszników.

Bułgaria od miesięcy przekazuje Ukrainie przede wszystkim amunicję. W pierwszych miesiącach wojny dostawy z tego kraju mogły stanowić aż 1/3 ukraińskich potrzeb. Co ważne, Bułgaria jest w stanie zapewnić pociski, których w większości krajów NATO nie produkuje się od lat. Są one bardzo cenne dla Ukrainy, ponieważ pasują do poradzieckiej broni, której na wyposażeniu armii obrońców nie brakuje.