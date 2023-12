Klamka zapadła. Bułgaria jednak wyśle wozy pancerne na front

Chodzi tutaj o transportery opancerzone BTR-60, które Bułgaria kupiła pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Każdy tego typu wóz wyróżnia się długością ok. 7,5 m oraz wagą ponad 10 t. Posiada napęd 8x8, na utwardzonej drodze może osiągać prędkość do ok. 80 km/h, a w terenie pokonywać m.in. pionowe przeszkody do 0,4 m i akweny.

We wnętrzu BTR-60 zmieści się (łącznie z załogą) nawet 16 osób. Jako uzbrojenie radzieccy konstruktorzy montowali tutaj karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i kal. 14,5 mm. Grubość stalowego pancerza uzależniona jest nie tylko do miejsca przymocowania, ale też od wariantu pojazdu (lat produkcji). Stosowano tu duże kąty nachylenia poszczególnych arkuszy, ale były one stosunkowo niewielkie, co zwiększyło liczbę łączeń (spawów) i osłabiało ogólną wytrzymałość. W dzisiejszych czasach BTR-60 wypada pod tym względem słabo, ale przez Ukraińców może być wykorzystywany np. do transportu żołnierzy i sprzętu na stosunkowo bezpieczniejszych terenach dalej od głównej linii frontu.