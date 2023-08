Celny atak ukraińskich dronów. Uszkodzono rosyjskie bombowce Tu-22M3

Atak bezzałogowego statku powietrznego potwierdzają rosyjskie i ukraińskie źródła, ale obydwie strony mają odmienne relacje zdarzenia. Do uderzenia miało dojść w sobotę 19 sierpnia o godzinie 10:00. W sieci można natrafić na materiały, które przedstawiają kłęby dymu w okolicach lotniska.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że Ukraina przeprowadziła "atak terrorystyczny" na lotnisko wojskowe Sołoci w obwodzie nowogrodzkim. Dron został wykryty przez z zewnętrznego punktu obserwacyjnego i zestrzelony z karabinu. W wyniku ataku doszło do pożaru na pobliskim parkingu samochodów. Dron miał także uszkodzić jeden z samolotów. Nie podano co to dokładnie za maszyna. Rosjanie twierdzą, że w wyniku ataku nikt nie został ranny.

Ukraińskie źródła wskazują na poważniejsze konsekwencje ataku. Kłęby gęstego dymu mogą pochodzić z wysadzonego zbiornika ropy naftowej. Niektóre relacje podają, że w wyniku uderzenia miały zostać uszkodzone dwa bombowce Tu-22M3. Na potwierdzenie tych informacji będziemy musieli poczekać na pojawienie się zdjęć satelitarnych z obszaru bazy.

Bombowce Tu-22M3 to zmodernizowana wersja maszyn Tu-22M, która została opracowana jeszcze za czasów zimnej wojny - samolot miał być zdolny do przeprowadzenia ataków międzykontynentalnych na cele w Stanach Zjednoczonych. Ulepszona wersja korzysta z nowszych silników NK-25, a do tego oferuje efektywniejsze uzbrojenie i wyposażenie.

Tu-22M3 to bombowce średniego lub dalekiego zasięgu przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne. Maszyny obecnie są wykorzystywane do przeprowadzania terrorystycznych ataków na terytorium Ukrainy (bardzo często za pomocą pocisków manewrujących Kh-22).

Uszkodzenie dwóch bombowców Tu-22M3 byłoby poważnym ciosem dla Federacji Rosyjskiej. Według ukraińskich źródeł, rosyjskie dowództwo miało podjąć decyzję o przebazowaniu co najmniej pięciu maszyn z zaatakowanego lotnika Sołoci na lotnisko Olenya.

Paweł Maziarz, dziennikarz Wirtualnej Polski