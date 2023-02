US Army upodabnia się do Rosjan. Ma ku temu mocny powód

W US Air Force taką rolę odgrywa 57. Skrzydło stacjonujące w bazie lotniczej Nellis w stanie Nevada , a w szczególności 64. i 65. Eskadra Agresorów, których piloci latają na myśliwcach F-16 Fighting Falcon i F-15 Eagle. Natomiast w US Army taką rolę przydzielono 11. Pułkowi Kawalerii Pancernej.

Dysponuje wieloma typami pojazdów, które w Fort Irwin w Kalifornii służą urealnieniu licznych szkoleń dla amerykańskich żołnierzy . W Narodowym Centrum Szkoleniowym od 30 listopada do 13 grudnia odbył się jeden z takich kursów, podczas którego wojskowi mogli zaznajomić się nie tylko ze starym sprzętem używanym do szlifowania umiejętności walki od lat, ale też nowymi typami.

Opancerzone Strykery służą jako fałszywe BTR-y , niezastąpione i ekonomiczne Humvee odgrywają rolę Tigrów , a ciężarówki serii FMTV służą do imitacji francuskich ahs CAESAR (CAmion Équipé d’un Système d’Artillerie) kalibru 155 milimetrów, starszego typu posadowione na ciężarówkach Arquus Sherpa 6 × 6. Szczególnie ciekawie wyglądają BTR-y-8 7, które nie są obecnie w powszechnym użyciu i nie do końca wiadomo którego przeciwnika mają odgrywać.

Do stworzenia VisMod-ów przy wykorzystaniu popularnych transporterów używano głównie włókna szklanego i żywicy epoksydowej, co obniżało koszty i przyczyniały się do szybszego powstawania zmodyfikowanych pojazdów. Obliczono później, że koszty eksploatacji OFSV były co najmniej o 50 proc. niższe niż Sheridanów.