Tajemnicze obiekty nad Warszawą. Widać je, chociaż ich nie ma

Obserwowanie portalu Flightradar24 często przynosi wiele ciekawych odkryć. To właśnie na tej interaktywnej mapie mogliśmy podziwiać specjalną "grafikę", którą na niebie narysował ostatni wyprodukowany Boeing 747 (ten sam model, który stanowi prezydencki Air Force One ), ale też wiele słownych "przekazów" dla prezydenta Rosji w zamian za agresję na Ukrainę. Tym razem na Flightradarze24 pojawiły się dwa nieznane obiekty . Balon TEST4A oraz dron 4A1101 "wiszą" nad Warszawą i nie zmieniają swojego położenia.

Przeczesując serwis Flightradar24 można w ostatnim czasie natknąć się na dwa nieznane obiekty o tajemniczych nazwach (znakach wywoławczych, tzw. callsign). Oba w teorii wyglądają na różne obiekty, bo jeden z nich charakteryzuje ikona drona (4A1101), natomiast drugi wskazuje, że jest to balon (TEST4A) .

Statki powietrzne zlokalizowane są w południowej części Warszawy (okolice Jeziorek Południowych) i oprócz tego, że nie zmieniają swojej lokalizacji – wiszą w powietrzu na tej samej wysokości, najczęściej ok. 396 stóp (ok. 120 metrów). Zagadkowe jest również to, że dron, ale też balon raz na jakiś czas znikają z mapy, aby po chwili znów się na niej pojawić z nieco zmienioną wysokością, pozostawiając pozostałe parametry niezmienione.